الموت يفجع مها وسلمى المصري وديمة بياعة

كتب امير فتحي في الجمعة 7 يونيو 2019 03:59 مساءً - فجعت الفنانات السوريات الأختين سلمى ومها المصري وابنتها ديمة بياعة بوفاة خالتن.

ونعت مهى المصري عبر منشور في خسابها على موقع “انستغرام”، قالت فيه: “انا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله تعالى خالتي الحبيبة وداد عمر النقشبندي يارب ترحمها وتجعل مثواها الجنة رح نشتقلك ياحنونة بأروح قلبي”.

يُذكر أن بيّاعة ووالدتها شاركتها في الموسم الحالي في بطولة مسلسل “سلاسل دهب”، من إنتاج شركة “غولدن لاين”، ومن تأليف سيف رضا حامد، ومن إخراج إياد نحّاس.