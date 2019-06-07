حادثة مقززة.. شاب اغتصب والدته على الطريق العام!

كتب امير فتحي في الجمعة 7 يونيو 2019 02:58 مساءً - إغتصب شاب والدته على الطريق العام أثناء عودتها من إحدى الحانات في جنوب أفريقيا.

وذكرت صحيفة “ديلي ميرور” البريطانية، أن الشاب سحب والدته بعيدًا عن الطريق أثناء عودتها الى المنزل، وارتكب جريمته الشنعاء، يوم الجمعة الماضي فى الساعة 7 مساء، بقرية امبويا فى مدينة ويلوفيل.

وتعرّفت الأم البالغة من العمر 50 عامًا، على ابنها خلال الحادثة قبل أن يفر هاربًا، ومن المنتظر أن يمثل أمام المحكمة بتهمة الاغتصاب.