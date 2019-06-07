ميرنا وليد - بيروت - سجلت الفنانة ​لولا جفان​ اغنية جديدة لاول مرة ستكون عراقية بعنوان "فيك الحلو لولا" ومن المنتظر ان تصدرها بالفترة القريبة المقبلة وتستعد ايضا لتصويرها مع المخرج والفنان ​جاد شويري​. لولا في لقاء خاص مع موقع الخليج 365 من الستوديو تحدثت عن تفاصيل الاغنية واجوائها وعن مشاريعها الجديدة كذلك عن بعض الامور التي تهتم بها بحياتها الشخصية مثل الرياضة والاهتمام بالشكل وايضا التشبيه الذي يحصل دائما مع النجمة كيم كارديشيان واعتبرت ان التشبيه تحبه وان موضوع ان تكون "سكسي" لا يزعجا طبعا وانما المزعج ان يقولوا انها فنانة تقدم الابتذال. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو-لولا جفان: لا أزعل إذا قالوا عني سكسي وجسمي لا يشبه جسم كيم كارداشيان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.