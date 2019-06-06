رانيا يوسف تنعي شهداء "العريش" في مصر وتدعو لهم بالرحمة

نعت الفنانة المصرية رانيا يوسف شهداء الحادث الإرهابي، الذي وقع فجر اليوم الأربعاء، بنقطة تفتيش بالعريش بمحافظة سيناء، عبر صفحتها الشخصية على موقع التغريدات الشهير «تويتر»، وكتبت قائلة:«رحم الله شهدائنا الذين استشهدوا غدرا برصاص الإرهاب، عرسان في الجنة، حمى الله مصر، وحمى الله رجال القوات المسلحة والشرطة».

وكانت وزارة الداخلية المصرية أعلنت تصدي رجال الشرطة لهجوم إرهابي فجر اليوم على كمين أمني جنوب مدينة العريش.

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