بعد تصدّرها السباق الرمضاني.. “ام تي في” تحتفي بنجاح نادين نسيب نجيم: “القمر عنا”

تغطية بتجــــرد – إيلي طايع: بعد النجاح الكبير الذي حققته وتصدّرها سباق دراما رمضان 2019، أطلت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم على الجمهور في حلقة استثنائية تحمل اسم سهرة “القمر عنا” مع الإعلامي محمد قيس عبر شاشة “ام تي في”.

السهرة التي انتظرها جمهور عريض من محبّي “نجمة رمضان” في لبنان، الوطن العربي وبلدان الإغتراب، تألقت فيها نادين كعادتها بإطلالة مبهرة، فكان حديثها متّزن لا يعكس إلّا الثقة بالنفس التي تتمتّع بها.

تحدثت نادين خلال الحلقة عن مواضيع عديدة أبرزها النجاح الهائل الذي حصده مسلسلها الرمضاني “خمسة ونص”، والذي حطّم الأرقام القياسية في نسب المشاهدة في عرضه محليًا عبر شاشة “ام تي في” وفضائيًا عبر شاشة “ام بي سي”.

ونوه محمد قيس على الضجة الإعلامية والجماهيرية التي أحدثها العمل طيلة فترة عرضه في الوطن العربي ولا سيما في مصر فأعربت نادين عن سعادتها بكل هذه الأصداء الرائعة.

نادين تكلمت بوجه الخصوص عن شخصية “بيان” والمراحل التي مرّت بها في حياتها كما وجهت رسالة إلى كل النواب اللبنانيين، وطلبت منهم التكاتف من أجل تحسين أوضاع البلد على أمل أن تكون، الرسائل التي حملتها “بيان” في شخصيتها قد وصلت إلى المعنيين.

وأكدت “نجمة رمضان” أن مسلسل “خمسة ونص” عالج مواضيعا اجتماعية وانسانية كثيرة في قصة واحدة كقضية النفايات وفساد المستشفيات ومرضى السرطان التي تأثرت بهم كثيرا وشكرت الله على نعمة صحة أولادها مشددة على أنها لم تقع في فخ تكرار أدوارها بل بالعكس، تحاول بقدر الامكان التنوع في اختيار الشخصيات التي تجسدها وذكرت أنها قبل التصوير تقوم بعمليات بحث كبيرة وتدريب نفسي وجسدي للعب دورها بأفضل طريقة ممكنة.

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واستعرض محمد قيس خلال الحلقة بعض الفيديوهات على نادين، وطلب منها التعليق عليها، الفيديو الأوّل كان عن مشهد النجم السوري تيم حسن الذي قال في أحد مشاهد الحلقة الأولى من “الهيبة الحصاد”: “عليا طارت من الهيبة بسببي”، فأكدت نجيم أنها لم تجد إساءة لها فيما قاله حيث أن كلامه يندرج ضمن السياق الدرامي للأحداث وأعربت عن سعادتها بنجاح تيم في كل أجزاء “الهيبة” وتمنت له التوفيق الدّائم.

وحول تغريدة المنتج مروان حداد التي تمنى فيها لو كانت قد ذكرت بأحد تصريحاتها مسلسل “باب ادريس” الذي مثلت فيه وكان من إنتاجه، أعربت نادين عن احترامها لحداد واعتبرت أن كلامه نابع من محبّته الكبيرة لها. وبتعليقها على فيديو لزميلتها سيرين عبد النور تتحدّث فيه عنها خلال ظهورها في برنامج “مجموعة إنسان” الرمضاني على “ام بي سي”، نفت نادين وجود أي خلاف بينهما وأكدت أنه كان سوء تفاهم وقد مضى والقلوب صافية بينهما.

هذا وأشارت إلى أنها لم تقصد المنتج صادق الصباح في التغريدة التي نشرتها عبر “تويتر” وأثارت ضجة عارمة منتصف رمضان، وأكدت أن الصباح هو بمثابة أب روحي لها وتجمعهما صداقة عميقة وعائلية كبيرة. كما وعلّقت على كلام النجم السوري وشريكها في “خمسة ونص” قصي خولي والمقارنة التي أقامها بينها وبين زميلتها النجمة السورية سلافة معمار خلال حلوله ضيفًا على برنامج “مجموعة إنسان”، وأشارت نادين إلى أن كلامه حقيقي حيث أن سلافة ممثلة أكاديمية وتستهويها أدوارًا معينة، تمامًا كما أن لها هي بدورها ذوقًا خاصًا في اختيار الشخصيات والأعمال التي تقدّمها.

وفي نهاية الأمسية فاجأ محمد قيس ضيفته، فدخل إلى الاستوديو الطفل “Junior” الذي لعب دور ابن “الدكتورة بيان” في مسلسل “خمسة ونص” وقدّم لها باقة من الورد الأبيض، فسيطرت على الاستوديو أجواء المرح والفرح وكانت اطلالة الطفل بغاية اللطافة وأضفت ايجابية كبيرة على السهرة وعكست روح نادين الشغوفة بالأطفال.

الحلقة كانت مميّزة ولها طابع خاص، فبدى من الواضح أن فريق من المختصين وعلى رأسهم الزميل سامر سركيس عمل بجهد على ظهورها بهذا الأسلوب والمستوى من الحرفية، وهنا لا بدّ من التنويه إلى تألّق محمد قيس في البرامج الحوارية، فهو محاور لبق ومباشر، يطرح أسئلته دون التفاف أو انبهار مبالغ بالضيف بل على العكس هو محترف وراقي في استقباله.