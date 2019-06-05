"كارما" للمخرج خالد يوسف يفوز بجائزتين في مهرجان فيسباكو

فاز فيلم "كارما" للمخرج خالد يوسف بجائزة "الحصان الفضي" من "مهرجان فيسباكو"، وكذلك جائزة أحسن صوت، وذلك في إطار دعم "الاتحاد الأوروبي للسينما الأفريقية" وحرصه على انتشارها في القارة الأوروبية وبخاصة الأفلام الفائزة من المهرجانات الأفريقية الكبرى.

وتعدّ الجائزة عبارة عن منحة الاتحاد الأوروبي لدبلجة العمل إلى اللغات الأجنبية تمهيدا لعرضه بصالات العرض في أوروبا.

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وعرض الفيلم في سينما christine21 بالحي اللاتيني في باريس مدبلجا للفرنسية بحضور ممثل الاتحاد الأوروبي وبعض رؤساء المهرجانات السينمائية الأفريقية وعدد من ممثلي شركات التوزيع والإنتاج الأوروبية، وعدد كبير من المشاهدين من جنسيات مختلفة.

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وتولى خالد يوسف تقديم الفيلم الذي استقبل باستحسان كبير، علما بأن العمل سيعرض في عواصم أوروبية أخرى بعد دبلجته.

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