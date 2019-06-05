وفاة الفنان المصري محمد نجم عن 75 عاما

كتب امير فتحي في الأربعاء 5 يونيو 2019 12:56 مساءً - توفي الفنان المصري، محمد نجم، صباح الأربعاء، في أحد المستشفيات بحي المهندسين في القاهرة، بعدما دخل في غيبوبة منذ يومين، عن عمر يناهز 75 عاما.
وكانت الحالة الصحية لمحمد نجم قد تدهورت في الأيام الأخيرة، وبعد تحسن طفيف دخل مجدداً في غيبوبة حتى وافته المنية صباح يوم العيد.
وانتشرت خلال الأيام الماضية صورة للفنان الراحل من على سرير المرض، حيث ظهر في حالة أحزنت كافة محبيه وجمهوره، بسبب ما يعاني منه.
ومن المنتظر أن تشيع جنازة الفنان الكوميدي الراحل بعد صلاة عصر الأربعاء من مسجد مصطفى محمود في المهندسين.
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