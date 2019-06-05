رانيا يوسف تعيس يأسًا جديدًا.. فما السبب؟

متابعة بتجـــــــــــرد: أعربت الممثلة رانيا يوسف عن استيائها من الحالة التي وصل إليها الإنتاج الفني أخيراً، معتبرةً أنّ لا أمل في ما ينتظر الإنتاج المصري.

وقالت: “مش فاهمة إيه اللي بيحصل في الإنتاج الفني ومش شايفة أمل في اللي جاي، اللي عاوزة أقوله إن كان فيه غلطات قبل كده بس ما ينفعش نصلحها على حساب الناس المظلومة مش اللي كانوا بياخدوا حقهم، زي الأرقام غير المنطقية اللي كانت بتدفع في أعمال ما بتنجحش”.

وعن دورها في مسلسل “كأنه امبارح”، قالت خلال حوارها عبر إذاعة “نجوم إف إم”: “المسلسل ده بحبه أوي من أول ما قريته، فكرة الأمومة والعيال وإن الأم قلبها بيتخلع على أولادها طول الوقت وإنها عايشة على الأمل، ده شيء مشجع”.