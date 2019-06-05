ايرينا شايك وبرادلي كوبر: “خلصت الحكاية؟”

ترددت معلومات أن علاقة العارضة الروسية ايرينا شايك بحبيبها النجم الهوليوودي برادلي كوبر تمر ببعض المشاكل وذلك بعد أعوام من الحب.

ايرينا بدأت بمواعدة برادلي في عام 2015 ورُزقا بمولودتهما الاولى في عام 2017.

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وفي الوقت الذي يتم التداول بهذه الإشاعات، رصدت الكاميرات ايرينا في لوس انجلوس حيث كانت تتحدث عبر الهاتف.

والمعلومات تشير ان ايرينا وبرادلي يحاولان حل خلافاتهما لأجل ابنتهما ليا البالغة من العمر عامين.

هذه الأخبار المتداولة، أتت بعد عدة اشهر من الانسجام الواضح الذي ظهر بين برادلي كوبر وليدي غاغا وهما يقدمان أغنية shallow في حفل توزيع جوائز حيث حصد أدائهما على المسرح الكثير من الاعجاب، ما دفع بالعديد من المشاهدين الى التعليق حول طبيعة علاقتهما خاصة بعدما انفصلت ليدي غاغا عن خطيبها كرستيان كارينو رسمياً قبل أيام من حفل الجوائز.

الا ان ليدي غاغا وضعت حداً لكل الاشاعات حينها والتي تحدثت حول بداية علاقة عاطفية بينها وبين برادلي كوبر، الذي وصفته بالصديق.