عمر متولي في لقطة نادرة من طفولته مع والده الفنان.. شاهد

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رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك
شارك الفنان المصري الشاب عمر متولي جمهوره في صورة نادرة له من طفولته مع والده.
عمر متولي نشر الصورة عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام»، وظهر فيها مع شقيقه الأصغر ووالده الفنان الراحل مصطفى متولي.
الفنان الشاب تلقى عدد كبير من تعليقات الجمهور الذي دعا بالرحمة لوالده الراحل، كما تلقى تعليقات من أصدقائه الفنانين ومن بينهم دنيا عبدالعزيز.
عمر متولي هو واحد من أهم نجوم مسرح مصر، وهو ابن الفنان الراحل مصطفى متولي، اشتهر عمر بتقديم شخصية «طاعون» في مسلسل «دلع البنات»، وقدمها في فيلم «أوشن 14».
الفنان مصطفى متولي رحل في عام 2000، بعد أن تعرض لأزمة قلبية مفاجئة، وذلك أثناء عرض مسرحيات «بودي جارد»، وتم التوقف عن عرض المسرحية التي يقوم ببطولتها الفنان عادل إمام شقيق زوجة مصطفى متولي لمدة يومين.
مصطفى متولي شارك في العديد من الأعمال الفنية ومنها: «ضربة شمس، المولد، الكرنك، المنسي، حنفي الأبهة، سلام يا صاحبي، شمس الزناتي، جزيرة الشيطان، الإرهابي».
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