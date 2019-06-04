نادين نسيب نجيم تتخلّى عن شعرها.. وتُعلّق: "لن أنسى بحياتي هذا الشعور"

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فاجأت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم متابعي مسلسل "خمسة ونص"، حيث تخلّت عن شعرها الطويل في آخر حلقة.

وظهرت نادين بشخصية الطبيبة "بيان" في المسلسل، وهي تتخلّى عن شعرها، خلال أحداث العمل وذلك من أجل مرضى السّرطان.

وأشارت نجيم من خلال "تويتر" أن الكلمات التي وجهتها لمرضى السّرطان، من كلماتها تضامنًا وحبًا لهم، وقالت: "لن أنسى بحياتي هذا الشعور".

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انتهت حياة نجيم موتًا كنهاية الأميرة ديانا، وعن سبب اسم المسلسل "خمسة ونص"، علمنا أنه بسبب توقيت الحادث المدبر الذي تعرّضت له الدكتورة بيان ضمن أحداث المسلسل.

وتلعب نادين نجيم في المسلسل دور الدكتورة بيان نجم الدين "خمسة ونص" التي تتزوج بـ قصي خولي الذي يلعب دور "غمار" الذي يبحث عن الانتقام لماضيه، ثم تترشح للانتخابات وتصبح نائبًا، وتُغرم بـ معتصم النهار الذي يلعب دور "جاد" الحارس الشخصي الذي ينقلب على "غمار" بعد أن يقع في غرام "بيان".

مسلسل "خمسة ونص" من كتابة إيمان سعيد وإخراج فيليب أسمر وإنتاج "الصباح للإعلام".