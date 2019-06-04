خالد يوسف يحضر العرض الفرنسي الأول لفيلمه "كارما"

حضر المخرج خالد يوسف العرض الفرنسي الأول لفيلمه "كارما" في قاعة christine21 بالحي اللاتيني في باريس مدبلجا للغة الفرنسية، كما حضر ممثل الاتحاد الأوروبي وبعض رؤساء المهرجانات السينمائية الأفريقية.

تأتي سلسلة العروض هذه في إطار دعم الاتحاد الأوروبي للسينما الأفريقية وحرصه على انتشارها بالقارة الأوروبية وبخاصة الأفلام الفائزة من المهرجانات الأفريقية الكبرى.

وفاز فيلم "كارما" بجائزة الحصان الفضي من مهرجان FESPACO وجائزة أحسن صوت.

"كارما" من بطولة النجم عمرو سعد، والفنانة غادة عبدالرازق، وزينة ودلال عبدالعزيز، ومجدي كامل وخالد الصاوي ووفاء عامر، تأليف وإخراج خالد يوسف.

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