رانيا يوسف لمواقع التواصل الاجتماعي: ارحمونا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عبرت الفنانة المصرية رانيا يوسف، عن استيائها من مواقع التواصل الاجتماعي، والتعليقات السلبية التي تتلقاها عليها.

وقالت خلال لقائها في برنامج «رسايل»، مع الإعلامية جيهان عبدالله، والمذاع عبر إذاعة «نجوم إف إم»: «ارحمونا واتقوا ربنا فينا، إحنا بنتشتم عمال على بطال، وعمومًا ده من ميزان سيئاتنا، حقيقي السوشيال ميديا قاتلة وقاسية جدًا وما بترحمش».

ووجهت رسالة خاصة للفنانة غادة عبدالرازق، قالت فيها: «ربنا يوفقك ويسعدك.. ومسلسلها السنة دي فكرته حلوة وهي حلوة».

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وأضافت، أنها لم تتمكن من متابعة مسلسلات رمضان بسبب عملها لكنها تابعت بعض المسلسلات هي «زي الشمس، وحدوتة مرة، ولمس أكتاف».

وكشفت رانيا يوسف، أن لديها 3 أفلام قيد العرض لكنها لا تعرف موعد عرضها بالضبط، موضحة أن فيلم «دماغ شيطان» في المونتاج، و«خلي بالك من اللي جاي» انتهى، و«أسوار» المفروض كان يتم عرضه في مهرجانات.

وعن أقرب شخصياتها لقلبها، اختارت رانيا يوسف صافي سليم، في «أهل كايرو»، وبطة في مسلسل «عائلة الحاج متولي»، ولويز في مسلسل «حرب الجواسيس»، سنية في «أفراح القبة»، وإلهام في مسلسل «كإنه إمبارح».