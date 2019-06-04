الكشف عن سرّ خطير حول علاقة الأمير وليام بالدوقة كيت ميدلتون

متابعة بتجــــــــــرد: قبل زواج دوقا كامبريدج الأمير وليام وكيت ميدلتون عام 2011، انفصل الشريكان لفترة قصيرة عام 2007، ثم عادت المياه لمجاريها وتوجت قصة الحب بالزواج الرسمي.

بحسب مجلة ماري كلير النسائية، تؤكد الخبيرة الملكية ومؤلفة كتاب “كيت: ملكة المستقبل” كاتي نيكول، أن كيت ووليام قد عقدا اتفاقا سريا بالزواج في عام 2007، وذلك استجابة لرغبة كيت في ضمان مستقبلها مع ملك المستقبل.

وتشرح نيكول في كتابها: “بعد عودة كيت ووليام من الانفصال، تأكدا من أنهما لم يفترقا ثانية وسيظلان معا طول العمر، لكن وليام لم يكن مستعدا للزواج آنذاك، فأرادت كيت أن توثق هذه الرغبة بعقد اتفاق ملزم بكلمة شرف من الأمير وليام”.

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وأضافت: “بعد عودة المياه إلى مجاريها بين الحبيبين، قضيا سويا عطلة رومانسية في جزيرة دسروتشيس الفاخرة في سيشيل، وهناك خططا لمستقبلهما سويا وقطعا الوعود على أنفسهما بألا يفترقا مرة أخرى”.

وتابعت: “في جزيرة العشاق تحدث وليام مع كيت عن الزواج بجدية لأول مرة، حيث كانت تظللهم السماء الصافية وتنعشهم أمواج المحيط الهادئة، كما تحدث أيضًا بصدق عن عدم أمكانية الزواج في ذلك الوقت، لأن الظروف لم تسمح بذلك”.

ووفقًا لشخص مقرب من الزوجين ردا على تصريحات نيكول: “هذا الزواج لم يكن بشكل رسمي، وأنه بمثابة اتفاق والتزام من جانب الأمير وليام بأن لا يتركها مرة أخرى، وسوف يتزوج من كيت وقتما تسمح الظروف بذلك، وهي بدورها انتظرته حتى يفي بوعوده”.