خاص- نجوم ومشاهير يتبادلون التهنئات بحلول عيد الفطر السعيد

يحتفل العالم العربي اليوم الثلاثاء بعيد الفطر السعيد، وهو العيد الذي يلي شهر رمضان المبارك.

وبعد أن أعلنت المحكمة العليا السعودية هذا الخبر، تحوّلت مواقع التواصل الاجتماعي الى ساحة لتبادل المعايدات والتهنئات، حيث راح النجوم العرب بتهنئة بعضهم بعضًا وكذلك متابعيهم، متمنين أن يعم السلام والخير في كافة البلدان العربية.

موقع “الخليج 365” رصد أبرز المهنئين بالعيد:

-نانسي عجرم: عيد فطر مبارك.. ينعاد عليكن بالخير والبركة، بتمنالكن من قلبي كل السعادة وراحة البال.

-نجوى كرم: نعاد على كل الأمة العربية بالخير والسلام والمحبة.

-داليا مبارك: كل عام وأنتم بخير.

-راشد الماجد: عيدكم مبارك وعساكم من عوادة.

-بلقيس: كل عام وأحبتي في كل مكان بألف خير وتقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال والطاعات فطر سعيد من اختكم.

-داليدا خليل: فطر سعيد .. معايدة من القلب لكل القلوب يلي غمرتني بمحبتها و تقديرها نشا الله كل ايامكم خير و سلام و صحة على أمل الايام الحلوة بمباركة الله…

-وليد توفيق: عيد فطر سعيد اعاده الله عليكم وعلى الامه العربيه والاسلاميه بالخير.

-حسين الجسمي: اللهم لاتجعله آخر العهد من صيامنا إياه، فإن جعلته فأجعلني مرحوماً ولا تجعلني محروماً الحمدلله على التمام، الحمدلله على البلاغ الحمدلله على الصيام والقيام اللهم اجعلنا ممن صام الشهر وأدرك ليلة القدر وفاز بالأجر.

-ماغي بوغصن: كل عام وإنتوا بخير فطر سعيد.

-مروان حداد: ينعاد عاللبنانيين جميعا والمسلمين خصوصا بحبوحة وراحة بال فطر سعيد.

-أسرة موقع “الخليج 365” تتوجّه بالتهاني الى اللبنانيين عمومًا والعرب والمسلمين خصوصًا لمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. انشاالله إيامكن كلّها أعياد وأفراح #فطر_سعيد

-ميريام فارس: كل عام وانتم بخير

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-زينة مكي: كل عام و انتو بخييير! عيدكم مبارك

-نوال الكويتية: عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير وتقبل الله طاعتكم.

-نوال الزغبي: كل عام وانتم بألف خير عيد فطر سعيد.

-نبيل شعيل: اللهم لك الحمد على أن بلغتنا شهر رمضان، اللهم تقبل منا الصيام والقيام، وأحسن لنا الختام، اللهم اجبر كسرنا على فراق شهرنا، وأعده علينا أعواماً عديدة وأزمنة مديدة، واجعله شاهداً لنا لا علينا، اللهم اجعلنا فيه من عتقائك من النار، واجعلنا فيه من المقبولين الفائزين.

-امل حجازي: اللهم بلغنا رمضان في السنين القادمة بالصحة …اعاده الله عليكم جميعاً فطر سعيد.

-وائل كفوري: أعاده الله عليكم إخوتي بالسّلام والمحبّة والصحّة! فطر مبارك

-ناجي اسطا: كل عيد وانتم بالف خير..اعاده الله على الجميع بالصحة والعافية فطر سعيد

-نسرين طافش: عيد فطر سعيد عالجميع يا رب

-فارس اسكندر: فطر سعيد اعاده الله علينا وعليكم بالصحه والعافيه.

-حاتم العراقي: كل عام وانتم بمليون خير وسلامه اعاده الله علينا وعليكم بالخير والسلامه.. احبكم.

-بشير لاغوسيس: فطر سعيد للجميع. ينعاد عليكن بالخير

-كلودا شمالي: فطر سعيد كل عام وأنتم بألف خير

-زاهي وهبي: أتمنى أن تُضاء قلوبكم وبيوتكم بالحُبّ والفرح والجمال، وأن تكون أيامُكم كلُّها أعياداً ملأى بالخيرات والمسرّات والرِّضا وراحة البال. عيد فطر سعيد

-مروان الشامي: صار فيّي عيّدكم واتمنالكم كل خير وسلام كل عيد وانتم بخير بمناسبة عيد الفطر السعيد.

-شيراز: ينعاد عليكم وكل سنة وانتم وأهلكم وعائلاتكم بخير

-عمر كرم: العيد فرحة وأجمل فرحة ينعاد عليكم.