ناصيف زيتون يتفوّق من جديد ويحسم المنافسة لصالحه

متابعة بتجــــــــــرد: تصدّر النجم ناصيف زيتون للسنة الثالثة على التوالي سباق شارات مسلسلات رمضان، بشارة “أزمة ثقة” الخاصة بمسلسل “الهيبة الحصاد”.

وحققت شارة “أزمة ثقة” مع نهاية شهر رمضان لهذا العام أكثر من 20 مليون مشاهدة عبر موقع “يوتيوب”، لتكون بذلك الشارة الأعلى مشاهدة بين كل شارات المسلسلات العربية الأخرى.

أغنية “أزمة ثقة” من كلمات علي المولى، ألحان فضل سليمان وتوزيع عمر صباغ، وتم إطلاقها بداية شهر رمضان بفيديو يحمل مشاهد خاصة من مسلسل “الهيبة الحصاد” وتجمع بطل “الهيبة” تيم حسن والنجمة سيرين عبد النور.

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تجدر الإشارة إلى أن مسلسل “الهيبة الحصاد” بطولة النجم السوري تيم حسن، والفنانين منى واصف، سيرين عبد النور، روزينا لازقاني، عبدو شاهين، أويس مخللاتي، عباس جعفر، جوزيف بو نصّار، ختام اللحام خالد السيد وغيرهم، وهو من تأليف، سيناريو وحوار باسم السلكا وإخراج سامر البرقاوي.

لمشاهدة فيديو أغنية “أزمة ثقة”: