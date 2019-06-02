عارضة أزياء تقتحم دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.. شبه عارية

متابعة بتجــــــــــرد: ضجت مواقع الأخبار العالمية بفيديو يُظهر لحظة اقتحام شابة نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الذي جرى مساء السبت في مدريد.
وفي التفاصيل، فقد اقتحمت عارضة الأزياء “كينسي فولانسكي” الملعب بثوب سباحة مثير.
ورجح البعض أن يكون سبب ما حصل فيتالي زدوروفيتسكي الروسي الذي يعيش في الولايات المتحدة الأميركية لأنه سبق واقتحم الملعب نفسه عام 2014.
نُشير إلى أن فيتالي كان قد نشر فيديو مع كينسي متوعداً بمفاجأة عشية المباراة.
ونتيجة لما حصل، تم توقيف المباراة بين ليفربول وتوتنهام لفترة قصيرة ليتمكن حراس الملعب من إخراج عارضة الأزياء.
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