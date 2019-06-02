ردة فعل محمد صلاح تجاه المشجعة العارية بنهائي دوري أبطال أوروبا

كتب امير فتحي في الأحد 2 يونيو 2019 06:56 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لمحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، من مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام نادي توتنهام الإنجليزي، فور اقتحام إحدى المشجعات شبة عارية لملعب المباراة خلال الشوط الأول.

وتظهر الصورة تجاهل صلاح للواقعة ونظره في زاوية أخرى من الملعب، تجنبا لمشاهدة المشجعة العارية.

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع الصورة، معجبين بتصرف ورد فعل النجم المصري، كما علق آخرون مازحين: «الله على أخلاقك يا فخر العرب».

وكان الشوط الأول من مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وتوتنهام هوتسبير الإنجليزي والذي أقيم على ملعب “واندا ميترو بوليتانو” قد شهد اقتحام إحدى المشجعات ملعب المباراة في الدقيقة 18 من زمن الشوط الأول. وتم إيقاف المباراة لمدة ثواني قبل إخراج المشجعة من ملعب المباراة واستكمال اللقاء مرة أخرى.

وكشفت صحيفة “ذا صن” الإنجليزية السر وراء هذه المشجعة والتي ارتدت “مايوه” مكتوب عليه اسم “Vitaly Zdorovetskiy” وهو شخص روسي الأصل أمريكي الجنسية والذي يدير العديد من المواقع الإباحية على مقاطع اليوتيوب. وجاء اقتحام الفتاة التي تدعى “كينسي ولنسكي” من أجل الترويج للموقع الإباحي الخاص بالروسي الأمريكي فيتالي والذي سبق وأن فعل نفس الأمر عندما اقتحم نهائي مونديال البرازيل 2014 بين الأرجنتين وألمانيا.