"بلا هيبة".. عباس جعفر يخوض أولى تجاربه ببطولة الأفلام!

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يخوض الممثل اللبناني عباس جعفر أولى تجاربه في بطولة الأفلام، وذلك من خلال فيلم "بلا هيبة"، الذي سيتم طرحه في صالات العرض اللبنانية تزامنًا مع عيد الأضحى.
الفيلم من كتابة وإخراج رافي وهبي، إنتاج "فالكون فيلمز"، ويشارك فيه مجموعة من الممثلين اللبنانين، منهم ستيفاني عطالله، ودارينا الجندي، وكميل سلامة وميراي بانوسيان.
في هذا السياق، نشر جعفر فيديو يشرح فيه كيفية اختيار اسم العمل السينمائي.
ولفت جعفر إلى أن المشروع الجديد يروي قصة حب عباس مع ستيفاني عطالله وسط صراع عشيرته الرافض لتلك العلاقة، وسيترتب عليه تداعيات على مختلف الأصعدة خلال أحداث الفيلم.
ومن المنتظر ان تشكل شارة الفيلم، مفاجأة مميزة، سواء بكلماتها أو طريقة تنفيذها، لاسيما أنها مبدئيًا بصوت عباس جعفر.
يشار إلى أن الممثل اللبناني عباس جعفر شارك هذا العام كضيف في الجزء الثالث من مسلسل "الهيبة"، وكعادته ظهر بطريقة كوميدية وساخرة في مشهد هروب جبل شيخ الجبل (تيم حسن).
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