بالفيديو والصور: فتاة شبه عارية تقتحم مباراة ليفربول ضد توتنهام وتُلهب مدرجات الجماهير

كتبت أسماء لمنور في الأحد 2 يونيو 2019 01:13 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

تفاجأ الجمهور واللاعبين بواقعة مثيرة في الدقيقة 17 من عمر مباراة ليفربول ضد توتنهام، والتي تجمع الفريقين على ملعب واندا ميتروبوليتانو بإسبانيا، بالنهائي المرتقب في دوري أبطال أوروبا 2019.

وكانت فتاة من جماهير ليفربول قد اقتحمت ملعب المباراة بملابس البحر، حيث أوقف الحكم اللقاء وتواجد أمن الملعب، وأخرج الفتاة سريعا ليستأنف اللقاء.

وأثارت الفتاة العارية في ملعب واندا ميتروبوليتانو، ارتباك في مباراة ليفربول وتوتنهام خلال شوطها الأول، بينما سارع الأمن للسيطرة على الوضع وإخراج الفتاة ..

وقد انتهى الشوط الأول بين ليفربول وتوتنهام بتقدم الريدز بهدف أحرزه محمد صلاح من ضربة جزاء في الثواني الأولى من الشوط الأول.

وبدأت المباراة مشتعلة للغاية بركلة جزاء احتسبها الحكم السلوفيني دامير سكومينا لصالح ليفربول، بعد أن سدد ساديو ماني الكرة، في يد لاعب توتنهام موسى سيسوكو.

وقد نفذها محمد صلاح بنجاح في شباك توتنهام محرزًا الهدف الأول لليفربول في الدقيقة 2 وسط فرحة عارمة من جماهير ليفربول في مدرجات ملعب واند مترو بوليتانو.

ويعد هذا الهدف هو الأول لمحمد صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا، والأول لأي لاعب مصري في نهائيات أوروبا.

وفي الدقيقة 13 تدخل ماتيب على هاري كين مهاجم توتنهام في نصف ملعب ليفربول ومخالفة لصالح السبيرز بينما حذر الحكم ماتيب من تلك الألعاب الخطرة.

وأعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن تشكيل فريقه في مواجهة توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا، والذي سيقام في العاصمة الإسبانية “مدريد”، على ملعب “واندا متروبوليتانو”، معقل فريق أتلتيكو مدريد.

وجاء تشكيل ليفربول على النحو التالي:

حراسة مرمى: أليسون.

في خط الدفاع: ارنولد وروبرتسون وفان دايك وماتيب.

في خط الوسط: فينالدوم فابينيو، هندرسون.

خط الهجوم: صلاح وماني وفيرمينو.

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فيما جاء تشكيل توتنهام على النحو التالي بعدما شهد عودة هاري كين عقب تعافيه من الإصابة:

حراسة المرمى: هوجو لوريس.

خط الدفاع: كييران تريبير – توبي ألدرفيليد – جان فيرتونجن – داني روز.

خط الوسط: موسي سيسوكو – فينكس – ديلي آلي – كريستيان إريكسن.

خط الهجوم: سون هيونج مين – هاري كين.