حسن الردّاد يكشف حقيقة تخوف إيمي من زواجه عليها بعد "الزوجة 18"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تحدث الممثل المصري، حسن الرداد، عن أصداء مسلسل "الزوجة 18"، الذي يشارك من خلاله في السباق الدرامي الرمضاني الحالي بشخصية "حمزة".

ويجسد الرداد من خلال شخصية حمزة أنه رجل أعمال شاب يتورط في العديد من المتاعب بسبب عدد زيجاته وعلاقاته الغرامية، حتى تتسارع الأحداث ويلتقي ناهد السباعي التي تقلب حياته رأسًا على عقب، فتكون الزوجة الـ 18، ويحاول جاهدًا التغيير من نفسه للفوز بالمرأة التي أحبها من كل قلبه.

كما تطرق الممثل المصري خلال لقاء مع "فوشيا" عن علاقته مع زوجته إيمي سمير غانم، إضافة إلى غيرها من الأمور التي تتعلق بحياته الخاصة.