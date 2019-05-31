خاص- جورج وسوف وجاد شويري معًا من جديد وبصراحة يكشف كل التفاصيل

انتشرت بعض الأخبار التي تُفيد أن سلطان الطرب جورج وسوف والمخرج جاد شويري سيتعاونان سويًا مرة ثانية في كليب جديد، وذلك بعد أن اجتمعا قبل أشهر في تصوير كليب أغنية “ملكة جمال الروح”، من كلمات محمود عبد العزيز، وألحان أمجد العطافي.

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موقع “الخليج 365” تواصل مع “شويري” لمعرفة تفاصيل هذا العمل، فأوضح أن التعاون الجديد سيكون حول أغنية وليس فيديو كليب، على أن تكون من كلمات ملاك عادل وألحان محمد يحيى، في حين سيكون شويري المنتج المنفّذ للعمل، كونه يعتلي هذا المنصب في شركة أنغامي.

وأكد جاد شويري أنه لم يتم الحديث بعد حول الفيديو كليب وما إذا سيكون من توقيعه، إنما التركيز يقتصر اليوم على الأغنية، على أن تُحدد جميع الأمور الأخرى في وقت لاحق.

نذكر ان آخر اعمال جورج وسوف كليب “سكت الكلام” وهي أغنية شعبيّة طربيّة بامتياز وهي من كلمات عاطف يونس، ألحان شاكر الموجي وتوزيع طوني سابا. والكليب من توقيع المخرج أحمد المنجد.