متابعة بتجـــــــــــرد: كشفت الفنانة المصرية رانيا يوسف، عن سبب رفضها العمل مع كل من الفنانتين غادة عبدالرازق وزينة، موضحة أنه أصبح من المستحيل أن يجمعهن عملاً واحدًا لأن كل منهن أصبحت “سوبر ستار”، وبالتالي لا يمكن أن تجتمعن في عمل واحد.
وقالت، في تصريحات تلفزيونية، أنها لم تعتزل تقديم الأدوار الجريئة، مشيرة إلى أن مصطلح الجرأه نسبي، فمن الممكن أن يكون الدور جريئًا بالنسبة لفنانة وغير جريء من وجهة نظر فنانة أخرى.
وأضافت أن أول وظيفة عملت بها في بداية حياتها كانت مربية أطفال “بيبي سيتر”، لافتة إلى أن دورها في مسلسل “الحاج متولي” كان هو السبب الحقيقي في شهرتها.
وأوضحت أن من أكثر الأعمال المقربة لقلبها، دورها في مسلسل “أهل كايرو”، كما أنها سبق وندمت على المشاركة في أحد المسلسلات لكنها رفضت ذكر اسمه، واضطرت للموافقة عليه لأنها كانت تحتاج إلى المال.
كانت هذه تفاصيل خبر رانيا يوسف تكشف سبب رفضها العمل مع غادة عبد الرازق وزينة.. وتنفي اعتزال الأدوار الجريئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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