ماذا قالت رانيا يوسف عن العداوة بينها وبين نادية الجندي؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدثت الفنانة المصرية رانيا يوسف، عن بدايتها الفنية والمهن التي عملت بها قبل التمثيل، والعمل الذي مثل بداية انطلاقها للفن.

رانيا يوسف، قالت خلال لقائها في برنامج «تفاعلكم»، والمذاع عبر فضائية «العربية»، إن أول وظيفة في حياتها عملت بها كانت مربية أطفال، وأن العمل الذي مثل بداية انطلاقها لعالم الفن هو مسلسل «عائلة الحاج متولي».

كما نفت خلال الحلقة أن يكون زوجها السابق المنتج محمد مختار، صاحب الفضل في شهرتها، قائلة: «أنا اشتغلت كتير قبل ما أتجوز محمد مختار، وأنا الفنانة الوحيدة اللي زوجها لم يساعدها وينتج لها أعمالا، أو يساعدها بواسطة أو تليفون منذ أن اخترعوا الوسط الفني».

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وعن الخلافات بينها وبين الفنانة نادية الجندي، الزوجة السابقة لمحمد مختار، قالت: «أنا في حالي ماليش دخل بحد، بس أنا زي القطط لما حد يضايقني أو يضايق بناتي بخربش ولازم أرد».

كما تحدثت عن الجرأة في ملابسها قائلة، إنها تحاول ارتداء كل ما يخص الموضة، ولكنها لا تهدف إلى إثارة الجدل، بسبب إطلالتها.

كما أوضحت خلال الحلقة أنها لا تخشى من الإفصاح عن عمرها وأنها تبلغ من العمر 45 عامًا، وولدت في 1 ديسمبر 1973.