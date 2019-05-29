رانيا يوسف: عملت "بيبي سيتر".. وهذه حقيقة مشاركتي مع رامز جلال!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت الفنانة المصرية رانيا يوسف، إن أول وظيفة عملت بها في بداية حياتها كانت مربية أطفال "بيبي ستر"، مشيرة إلى أن دورها في مسلسل "الحاج متولي" كان السبب الحقيقي في شهرتها.

أما عن سبب خلافها المستمر مع الفنانة نادية الجندي، فقالت: "لا خلاف بيننا، وأنا عن نفسي في حالي.. لكن عندما يضايقني أحد، أنا أو بناتي لازم أرد".

وأكدت في تصريحات تلفزيونية، عدم وجود نية لديها لتكرار تجربة الزواج مرة أخرى، خاصة بعد مرورها بـ 3 زيجات فاشلة، موضحة أن هناك العديد من القضايا مازالت بينها وبين أزواجها السابقين بسبب النفقة وأشياء أخرى، وأنها لم تكن محظوظة في زيجاتها السابقة.

وقالت إنها لا تخجل من الكشف عن عمرها الحقيقي، وأنها من مواليد شهر ديسمبر 1973 أي أن عمرها الحالي هو 45 عامًا.

أما عن سبب رفضها العمل مع كل من الفنانتين غادة عبدالرازق وزينة، قالت إنه أصبح من المستحيل أن يجمعها عمل واحد معهما؛ لأن كلًا منهن أصبحت "سوبر ستار"، وبالتالي لا يمكن أن يجتمعن في عمل واحد.

وردت على اتهامها بمحاولة إثارة الجدل من خلال ارتدائها للملابس المثيرة، مؤكدة أن هذا الاتهام غير صحيح، فهي تحاول فقط أن تواكب أحدث صيحات الموضة بحسب قولها.

أما عن مشاركتها في فيلم عالمي بهوليوود، أوضحت أنه بالفعل هناك تفاوض بينها وبينهم ولكنها لم تحسم الأمر بشكل نهائي حتى الآن.

ونفت رانيا يوسف ما يتردد بشأن أن زوجها السابق المنتج محمد مختار هو السبب في شهرتها، موضحة أنه تزوجها وكان لديها رصيد فني جيد، فضلاً عن أنها تعتبر الفنانة الوحيدة التي لم يقدم لها زوجها أي مساعدة في الوسط الفني.

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وصرحت بأنها لم تعتزل تقديم الأدوار الجريئة، مشيرة إلى أن مصطلح الجرأه نسبي، فمن الممكن أن يكون الدور جريئًا بالنسبة لفنانة وغير جريء لأخرى.

وأضافت رانيا أن من أكثر الأعمال المقربة لقلبها، هو دورها في مسلسل "أهل كايرو"، كما أنها سبق وأن ندمت على المشاركة في أحد المسلسلات والذي رفضت ذكر اسمه، واضطرت للموافقة عليه لأنها كانت تحتاج إلى المال.

وعن ما تردد بشأن مشاركتها في برنامج المقالب مع الفنان رامز جلال هذا العام وإعادة تصوير أجزاء كبيرة من الحلقة، أشارت إلى أن هذا الكلام غير صحيح لأنها لم تشارك في هذا الموسم من الأساس.

وأشارت إلى أن أجرها خلال الأعوام السابقة كان بالملايين، لكن هذا العام انخفض عن ذلك، مضيفة أنها اكثر فنانة لها أعمال ناجحة وأجرها ليس مرتفعًا.

وسبق وأن أعلنت الفنانة المصرية رانيا يوسف أنها تعيش حاليًا قصة حب عنيفة، رغم زواجها 3 مرات مسبقًا، في الوقت الذي أوضحت فيه عدم رغبتها في الزواج مرة أخرى، أو العودة لأي من أزواجها السابقين، حيث وصفتهم بأنهم "استغلوها عاطفيا وماديًا"، خاصةً طليقها الأخير رجل الأعمال طارق عزب.

وقالت: "أؤمن بالنصب العاطفي وأنا إحدى ضحاياه، وأرفض الارتباط برجل متزوج أو هدم البيوت"