بالفيديو.. مي عز الدين ترقص على أغنية شعبية في "البرنسيسة بيسة"

تبدأ الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل "البرنسيسة بيسة" للفنانة مي عز الدين, بحفل زفاف "بيسة" و "كاظم" إبن سيدة الأعمال "شويكار" في أحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة الجديدة. تدور أحداث الحلقة حول جانب من الكوميديا, بمافجئة "بيسة" لـ "كاظم" بعرض صور مضحكة لخطبتهم وسط ذهول و ضحك الحاضرين في الفرح. بعرض صور مضحكة لخطبتهم وسط ذهول و ضحك الحاضرين في الفرح. ومن ناحية أخرى حضور أهل حارة "بيسة" حفل الزفاف و صدمة أقارب و أصدقاء "كاظم" و سيدة الأعمال "شويكار" بعد رؤيتهم لأهل و أصدقاء بيسة. Advertisements وتخطيط "مأمون" لكي يخرج "سكسكة" جدة "بيسة" من دار المسنين, فبمجرد علمها بفرح "بيسة" تتوعد بان تهد عليهم الفرح. تنتهي الحلقة 23 من مسلسل "البرنسيسة بيسة" بظهور الجده "سكسكة" في حفل زفاف حفيدتها "بيسة" و هي ترقص على أغنية "مافيا" لمحمد رمضان.

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