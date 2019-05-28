صورة من الحمام "تشكك" بخيانة كلوي كارداشيان لشقيقتها كورتني مع حبيبها السابق!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - صادف يوم الأحد عيد ميلاد سكوت ديسيك الـ 36، وهو زوج كورتني كارداشيان السابق، ورغم الانفصال، إلا أن ذلك لم يمنع وجود علاقة طيبة بين "سكوت" وعائلة كارداشيان، خاصة أن هناك أبناء له من "كورتني".

وفي حين أن هناك علاقة طيبة تجمع بين "سكوت" وعائلة زوجته السابقة حتى الآن، إلا أن هناك صداقة قوية تجمع بينه وبين كلوي كارداشيان، وكما هو متوقع احتفلت كلوي بعيد ميلاد سكوت ونشرت العديد من الصور القديمة لهما على إنستغرام.

كما قالت في منشورها: "أنا ممتنة للغاية لذلك الشخص الذي أصبحت عليه الآن، وممتنة لكل لحظات سعيدة ومريرة مررنا بها، وأننا أصبحنا مقربين للغاية أكثر من أي وقت مضى.. فخورة بقولي أنك أخي وأحد أقرب أصدقائي، عيد ميلاد سعيد لورد، للأبد سويًا، اللورد والليدي".

ولكن يبدو أنها تلقت ردود فعل لم تتوقعها بسبب الصور، فوفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أثارت إحدى الصور جدًلا كبيرًا، حيث ظهر فيها كل من كلوي وسكوت في حوض الاستحمام يرتديان ملابس سباحة.

وأثارت هذه الصورة انتباه الكثيرين، حتى انهالت التعليقات التي تتهم كلوي بخيانة شقيقتها كورتني مع سكوت، حيث قال أحد الأشخاص: "أرفض تصديق أنهما لم يقيما علاقة مع بعضهما البعض"، وقال آخر: "هل أنا الوحيد الذي يرى صداقتهما غريبة؟".

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وإضافة إلى التعليقات السلبية، كان هناك أخرى إيجابية، حيث قال أحدهم: "أولئك الأشخاص لا يدركون أن هذا الرجل وحيد، ليس لديه أم أو أب أو أشقاء، وكلوي فعلا تعد بمثابة شقيقته وعائلته الوحيدة بصرف النظر عن أبنائه، فوجود صداقة قوية بين شخصين لا يعني أنهما على علاقة ببعضهما البعض، إنه لأمر طفولي"، وقال أحد المستخدمين: "إنه لأمر جنوني كيف كنت تكرهينه سابقًا".

وفي حين أن كلوي لم تعلق مباشرة على التعليقات السلبية والاتهامات، إلا أنها أعربت عن دعمها للتعليقات الإيجابية من خلال الرد عليها بأشكال القلوب والقبلات.

ويجدر بالذكر أنه رغم انفصال كورتني عن سكوت في 2015، إلا أنهما على علاقة طيبة، وحتى بعد ارتباط سكوت بـ"صوفيا ريتشي"