خاص – كلوديا مرشليان لـ”الخليج 365”: توقّعت أن أتعرّض للهجوم بسبب “أسود”

تشارك أعمال الكاتبة كلوديا مرشليان في السباق الرمضاني هذا العام من خلال مسلسل “أسود” الذي يخوض السباق الرمضاني عبر شاشة الـLBCI، وهو من بطولة ورد الخال، داليدا خليل، باسم مغنية، فيفيان أنطونيوس، ألكو داوود، الياس الزايك ونخبة من نجوم التمثيل اللبنانيين.

موقع “الخليج 365” التقى مرشليان، التي عبّرت عن سعادتها الكبيرة بالنجاح الذي يحققه “أسود”، لافتة إلى أنها كانت تتوقّع أن تتعرّض للهجوم مع بدء عرض المسلسل، فهو كان “مخاطرة” بالنسبة لها، إذ تطرح موضوعا جريئا وجديدًا على المجتمع اللبناني والدراما اللبنانية بشكل خاص، إلا أنها تفاجأت بردّة فعل الجمهور الإيجابية، الذين أحبّوا العمل وتقبّلوا قصّته، وهذا يدلّ على واقعيّته وأن هكذا أمور تحصل فعليًا في المجتمع.

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وأشارت “مرشليان” إلى أنها تتابع عدداً من الأعمال الرمضانيّة، منها “إنتِ مين”، “الهيبة”، “خمسة ونص”، “الكاتب” و”بروفا”، لافتة إلى أن كل مسلسل ينفرد بقصّته ويتميّز عن غيره، إذ يعالج مواضيع جريئة ومهمّة، وينقل الواقع بصورة حقيقيّة.

من جهة أخرى، أخبرت مرشليان موقعنا أنها ستباشر بكتابة الجزء الثاني من مسلسل “ما في” الشهر المقبل، على أن يُعرض العام القادم قبل بدء الموسم الرمضاني المقبل.

في المقابل، كشفت مرشليان إن الجمهور سيكون على موعد مع مسلسل جديد من تأليفها، وهو بعنوان “بردانة أنا”، من المتوقع أن يبصر النور في شهر أيلول المقبل، على أن يتبعه مسلسل “راحوا” والذي انتهت من كتابته مؤخرًا، كما بوشر تصويره منذ بضعة أيام، وهو من بطولة بديع أبوشقرا وكارين رزق الله، ويتألف من 60 حلقة.

ورغم اعتياد الجمهور على هذا الثنائي، إلا أن مرشليان أكدت لـ”الخليج 365” أن المشاهد سيكون أمام عمل مختلف عمّا قدّمه هذا الثنائي في السابق، فالقصّة ليست رومنسيّة، إنما الأدوار هذه المرّة قاسيّة بعض الشيء وتتضمّن العديد من المواضيع الجديدة والجريئة، وسيتم طرح المسلسل العام المقبل.