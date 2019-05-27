رانيا يوسف تبرق بالأخضر في طلة تلفت الأنظار.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

خضعت الفنانة المصرية رانيا يوسف لجلسة تصوير جديدة، وظهرت فيها بلوك جديد وبراق.

رانيا يوسف نشرت عدد من الصور عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، حيث اختارت لها طلة لونها أخضر بدن أكمام محتشمة مقارنة مع أزيائها الأخرى.

الفنانة المصرية وضعت بعض الإكسسوارات، واختارت ماكياج هادئ، وتسريحة شعر بسيطة، وتلقت عدد كبير من تعليقات الجمهور المتغزلة.

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رانيا يوسف واحدة من أكثر النجمات إثارة للجدل، وصرحت مؤخرا من خلال برنامج «شيخ الحارة»، أنها تحب إثارة الجدل، وان ملابس العري أصبحت موضة عالمية وليست في مصر فقط.

الفنانة المصرية اعترفت أيضا أنها استفادت من الأزمة التي أثيرت حولها بسبب فستان حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، رغم أنها تعرضت للمساءلة القانونية.

يٌذكر أن الفنانة رانيا يوسف أثارت عاصفة من الهجوم وأزمة وصلت للقضاء بعدما ظهرت بفستان فاضح في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، ولكنها اعتذرت عن ذلك، وأكدت أنها لم تتعمد إثارة الجدل.

رانيا خرجت من الموسم الرمضاني هذا العام، ولم يلحق مسلسلها «مملكة إبليس» بالموسم، ويشاركها في البطولة الفنانة غادة عادل.