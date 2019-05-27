شاهد: حلقة ياسمين الخطيب الممنوعة من العرض في شيخ الحارة والتي تسببت بإيقاف البرنامج

أشعلت ياسمين الخطيب النار خلال استضافتها في “شيخ الحارة” على نفسها وعلى برنامج شيخ الحارة وعلى المخرج خالد يوسف ، فقد تحدثت ياسمين عن فترة زواجها من المخرج خالد يوسف ، مما أدى إلى وقف عرض الحلقة وأيضا حذفها من اليوتيوب وتلقيها تهديدات واستقالة بسمة وهبة مذيعة البرنامج حيث صرحت: “زواجي من خالد يوسف كان لعنة تطاردني، ولا أعتز بهذه الفترة، ولا أتشرف بها على الإطلاق”. وأعلنت ياسمين الخطيب زواجها من خالد يوسف ولم يكن سريا كما ظن البعض، وقالت: “في 2017، كتبت على صفحتي بموقع فيسبوك (أنا لا أنزه نفسي عن فعل البشرية وأنا أخطأت وأصحح اليوم خطئي بالانفصال)، وكان معروفا انفصلت عن من، وتأكدت الشائعة المترددة وقتها، وأصبحت مضطرة بعد تسريب صورة لي معه عبر مواقع الإنترنت، لتوضيح الأمر بطريقة أخرى”.

وكشفت ياسمين عن هوية ملتقط الصورة المسربة لها بصحبة خالد يوسف، قائلة: “كنا في حفل رأس السنة بالجونة عام 2017، في رحلة عائلية، ولست أنا من سرب الصورة” كما لفتت ياسمين أنّ زواجها استمر لمدة عام ونصف، وعندما سألتها بسمة وهبة عما إذا كان جمعهما منزل للزوجية، أجابت ياسمين أنها أمور خاصة للغاية ولكن بالفعل كان هناك منزل للزوجية، وفي النهاية عاد خالد يوسف لزوجته شاليمار. وبالإشارة إلى مقاطع الفيديو المسربة والمنسوبة إلى يوسف مع فنانتين شابتين، قالت الخطيب إنها تشعر بالشفقة الشديدة على الفتيات اللاتي ظهرن في الفيديوهات، لكنها غير متعاطفة معهن. تصاعد الموضوع تدريجيا حتى نشرت ياسمين الخطيب صورة كشفت فيها عن تعرُّضها للتهديد من رقم هاتف يحمل مفتاح فرنسا، مُلمحة إلى أنّ من المرجح أن يكون من خالد يوسف الموجود في باريس في الوقت الحالي وعلّقت: “وصلتني الآن أول مكالمات ورسائل التهديد من فرنسا، منزلي تحت حماية فرد أمن واحد فقط، لكني في حماية عشرات الآلاف من الأصدقاء والأحبة، وقبلهم الحي الذي لا يغفل”.

وعلى إثر حديث الفنّانة التشكيلية ياسمين الخطيب، أعلن المخرج خالد يوسف عزمه مقاضاة البرنامج والمذيعة بعد الخوض في سيرته في أكثر من حلقة من برنامج “شيخ الحارة” وفي رسالة عبر “إنستغرام”، كتب يوسف: “لقد كلفت المحامي الخاص بي برفع قضية على قناة (القاهرة والناس) وبرنامج (شيخ الحارة) ومذيعته وضيفة حلقته اليوم”، مشيرا إلى أن البرنامج تعمد تشويه صورته في أكثر من حلقة، ودفع الضيوف للإدلاء بتصريحات مسيئة له وسرد الأكاذيب حوله للنيل منه ومن أسرته وأضاف يوسف في المنشور أنه يختصم في هذه القضايا كل الجهات المسؤولة التي تعمدت التقاعس عن ضبط ناشري الفيديوهات الملفقة والمنسوبة له. من جانبها، حذفت قناة القاهرة والناس حلقة ياسمين الخطيب من الصفحة الرسمية لقناة “القاهرة والناس” على يوتيوب وفيسبوك، فضلا عن منع إعادة الحلقة واستبدالها بحلقة الإعلامي جورج قرداحي، وهي حلقة سابقة للبرنامج.وتزامنا مع تصاعد الأزمة، تقدّمت بسمة وهبة باستقالتها من قناة “القاهرة والناس”. وجاء في سبب الاستقالة: اعتراضها على عرض الحلقة منذ تصويرها بسبب ذكر ياسمين الخطيب لأسماء العديد من الشخصيات العامة، ومع عرضها نشب خلاف بين بسمة وبين إدارة القناة.