ياسمين الخطيب تصف زواجها السري من خالد يوسف بـ«اللعنة».. وهذا ما قالته عن الإجهاض

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدثت الإعلامية المصرية ياسمين الخطيب عن الكثير من تفاصيل حياتها الشخصية، ومنها فترة زواجها من المخرج خالد يوسف.

الإعلامية المصرية قالت، خلال استضافتها في برنامج “شيخ الحارة”، أنها تعتبر زواجها من خالد يوسف لعنة تطارها، مؤكدة أنها نادمة على هذه الزيجة.

ياسمين قالت: “زواجي من خالد يوسف لعنة تطاردني طوال الوقت وأنا نادمة على هذه الزيجة ولا اعتز بهذه الفترة على الإطلاق”.

وأضافت: “لست خطافة رجال لزواجي من خالد يوسف أثناء زواجه من أخرى، كنت على علم أنهما منفصلان وقتها، نعم خُدعت وقتها، كان يسافر من فترة لأخرى لفرنسا وقتها بحجة أنه يزور ابنته من زوجته المتواجدة هناك”.

ونفت أن تكون هي من سربت صورة تجمعهما لتكشف عن زواجهما، بقولها: “لم أسرب صوري معه لأن الأمر كان قد مر عليه عامين، ومن التقط هذه الصور إبنه خلال حفل عائلي بالجونة، وبعد تسريبها كان لابد أن أخرج وأكشف عن الحقيقة كاملة”.

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وتحدثت ياسمين عن الفيديوهات الجنسية المسربة لخالد يوسف، قائلة: “بصراحة شديدة انا مشفقة على الفتيات اللواتي ظهرن بالفيديو ولكن في نفس الوقت لست متعاطفة معهن”.

الإعلامية المصرية تعرضت لإحراج شديد بعد توجيه سؤال لها عن سبب إجهاض نفسها ثلاث مرات، لكنها رفضت الكشف عن السبب، وقالت: “هذا أمر شخصي ولا يحق لأحد أن يسألني عنه”.

يذكر أنه بعد عرض حلقة الإعلامية ياسمين الخطيب في برنامج “شيخ الحارة”، تقدمت الإعلامية بسمة وهبة باستقالتها من قناة “القاهرة والناس”.

وجاء سبب تقدم بسمة باستقالتها من القناة، هو اعتراضها على عرض الحلقة منذ تصويرها، ووذلك بسبب ذكر ياسمين الخطيب لأسماء العديد من الشخصيات العامة وحكت تفاصيل ما حدث بينهما.

ومع عرض حلقة ياسمين نشب خلافا حادا بين بسمة وهبة وبين إدارة القناة، أدى في النهاية إلى تقدم الإعلامية باستقالتها من القناة، ولكن بعد ساعات حذفت القناة الحلقة من موقع اليوتيوب ولم يتم إعادة بثها مجدداً على الشاشة.