شيرين عبد الوهاب تنتظر مولودها الأوّل من حسام حبيب – خـاص

خـاص بتجــــــــــرد: تنتظر النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب مولودها الأوّل من زوجها الفنان المصري حسام حبيب.
وبحسب مصادر خاصة بموقعنا، علمت شيرين بحملها قبل شهر رمضان بأيام، لكنها لم تعلن عن الأمر حتى اللّحظة. وتتواجد شيرين في الفترة الراهنة مع زوجها وابنتيها “مريم وهنا” في مصر.
وقدّمت شيرين عبد الوهاب خلال شهر رمضان الحالي شارة مسلسل “خمسة ونص” بعنوان “يا بتفكر يا بتحس” حيث غنّت من خلالها باللهجة اللبنانية لأوّل مرّة في مسيرتها الفنية.
تجدر الإشارة إلى أن شيرين عبد الوهاب طرحت في موسم الصيف الماضي ألبوم “نساي” وأطلقت منه عملين مصورين “نساي” و”حبّه جنة”.
أغنية “يا بتفكر يا بتحس”:
أغاني ألبوم “نساي”:
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