شكرا لقرائتكم خبر عن بدل الحدوتة ٣ الحلقة ١٩.. أحمد فلوكس يعرض الزواج علي دنيا سمير غانم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الحلقة 19 من مسلسل بدل الحدوته 3 بمحاولة لهفة " دنيا سمير غانم " التقرب من الثنائي الأشهر علي السوشيال ميديا تيكو " أحمد فلوكس " و ريكو " هنا شيحة " وبعد توطيد العلاقة بينهما تفاجئ لهفة بأن تيكو يعرض عليها الزواج ويصارحها بحبه، الأمر الذي ترفضه لهفة بشدة نظرا لإرتباطها بعلاقة صداقة مع ريكو حبيبة تيكو ويتدخل مظهر " احمد رزق " لمنع تيكو من ملاحقة لهفة

ويعرض عليه تيكو عرضا مغريا وهو أن إرتباطه بلهفه يحقق لهما منفعة سويا بحيث يقوما بعمل حساب مشترك علي السوشيال ميديا يجمعا أكبر عدد من. المتابعين، ويقوم باخبار لهفة حتي تتجنبه، وتعلم ريكو بالأمر وتتوعد الجميع

Advertisements

يذكر أن مسلسل "بدل الحدوتة 3"، يقدم 3 حكايات منفصلة كل منها يحمل قصة تعرض خلال 10 حلقات مقسمة على مدار شهر رمضان، ويشارك دنيا فى المسلسل كل من سمير غانم وحمدى الميرغنى ومحمد ثروت وشيماء سيف وعمرو وهبة، المسلسل من إخراج خالد الحلفاوى، وإنتاج سينرجى وهشام جمال ويعرض المسلسل بشكل حصرى على قنوات الـCBC.