هل صور محمد رمضان كليب مع سعد المجرد في باريس؟

سافر الفنان المصري، محمد رمضان، الى العاصمة الفرنسية باريس، وشارك صورا له من باريس على حسابه في "أنستغرام" ما زاد من شكوك البعض في إمكانية تصوير الفيديو الكليب الخاص بأغنيته برفقة الفنان سعد المجرد والذي أعلنا عنه سابقا.

وكان رمضان، قبل مدة، قد صرح أن الأغنية مع لمجرد جاهزة، وينتظران تحديد وقت تصويرها، وسيتم ذلك في باريس حيث يوجد لمجرد.

سعد بدوره، في الأيام القليلة الماضية، أكد لجمهوره أنه يحضر لكليب جديد، من خلال نشر كواليس من الاستوديو على حسابه في "أنستغرام" ، وقبلها غير اللوك الخاص به، كما أنه ارتدى اكسسوارات قريبة من تلك التي ارتداها مؤخرا الفنان محمد رمضان..

سيلفي محمد رمضان من باريس

وانطلق التحضير للعمل المشترك بين سعد لمجرد ومحمد رمضان، قبل دخول النجم المغربي في دوامة مشاكله مع القضاء الفرنسي بتهمة الاعتداء الجنسي.

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وقال محمد رمضان في حوار تلفزيوني من برنامج "سهرانين" الذي يبث على قناة ONE المصرية قبل أشهر: "سعد صديقي وأخويا، قمت أنا وهو بتسجيل أغنية قد أصبحت الآن جاهزة، ولكن ننتظر تصوير الكليب في فرنسا ليتم طرح العمل خلال فصل الصيف".

من داخل الاستزديو استعداد للأغنية المقبلة

وقام المجرد بدوره بإعلان هذا الخبر من خلال نشر مقطع من لقاء محمد رمضان عبر حسابه على الانستغرام، وعلق على الفيديو قائلا: "النجم الكبير ومحبوب الجماهير الصديق الخلوق والأخ الغالي محمد رمضان، يتكلم عن العمل الجديد".