زوجة معتصم النهار وابنته في صور عائلية وحصرية..ماذا قالت عنه؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 23 مايو 2019 04:40 مساءً - لين زوجة معتصم النهار الذي يتقاسم البطولة مع نادين نجيم وقصي خولي في مسلسل خمسة ونص لم تبخل على "الخليج 365" بالكشف عن تفاصيل تتعلق بعلاقتها مع معتصم في حوار اجرته معهما المجلة حينما أطلاّ على غلافها في العدد 1964 وشرحت لين في الحوار كيفية تعاطيها مع شهرة معتصم وعدد من العادات المميزة التي يتمتع بها.





كيف تصفين علاقتك بمعتصم، هل ترينها متكاملة؟

لا يوجد شيء متكامل مائة في المائة، ولكن العيش تحت سقف واحد يجعلنا نفهم بعضنا البعض بصورة أكبر ونعتاد على طباع بعضنا البعض بصورة أكبر. وكل منا يسعى للاقتراب من الآخر مع الإشارة إلى أن الأساسيات المكونة للعلاقة كانت موجودة. أما في ما يخص التفاصيل الحياتية الصغيرة، فلكل منا رأيه بها وطريقة تفكيره وهو أمر صحي. وحالياً نقترب من 4 سنوات زواج، فإن حبنا يزداد وأصبحنا أقرب لبعضنا البعض لأن البدايات تكون صعبة ولكن مع الوقت، يصبح الانسجام أكبر وهو الأمر الصحيح من وجهة نظري.

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أرى معتصم كمشاهدة



هل تتدخلين بخياراته التمثيلية؟

دائماً ما أنظر إلى معتصم بعين أخرى وأراه كمشاهدة وأقدم له رأيي الذي يصب في مصلحته من وجهة نظري لأنه يسعدني أن أراه متقدماً ومتفوقاً. ولذلك دائماً أتابع أدق التفاصيل، فأراه كمشاهدة ومن ثم أقدم رأيي كزوجة. وهو يسمع لي ولكن في النهاية، يتخذ قراراته الخاصة وأنا أقدم له الدعم تجاه أي قرار يتخذه.

هل يمكن أن ترفضي مشاهدته مع ممثلة ما وما السبب؟

بصراحة لا أمانع عمله مع أي ممثلة لأن هذا في النهاية عمله. وأنا لست من النوع المراقب والمتابع لتحركاته بل على العكس أقدم له الدعم والمشورة حول الشخصية والدور. ومن الممكن أن أوجه له النصيحة بالرفض إذا كان الدور لا يناسبه ويقلل من قيمة حضوره، فأقوم بلفت نظره للموضوع ولكن القرار له.

معتصم النهار وزوجته لين

معتصم شخص حنون

صورة معتصم النهار تحدث ضجة

ما هي أحب عادات معتصم إليك؟

هناك الكثير من الأمور التي أحبها في معتصم وهي التي لفتتني إليه وجعلتني أُعجب به منذ البداية. تعرفنا على بعضنا البعض بصدفة غريبة جداً. ومن أحب الأشياء إلى قلبي طريقة تعامله معي، فأحياناً أشعر أني ابنته الصغيرة، فهو شخص حنون جداً ويحاول إسعادنا بشكل دائم من خلال المرح والممازحة وغيرهما.

كيف بدأت علاقتكما وكيف وقعتما في الحب؟

ما جمعني بمعتصم صدفة غريبة جداً وهذه الصدفة ستبقى سراً بيني وبينه. ولكن معتصم كان يعرف عني كل شيء ويعرف المكان الذي أتردد إليه. وفي أحد الأيام، انتظرني هناك إلا أني لم آتِ فقرر العودة إلى المقهى الذي يرتاده دائماً. ولكنه فوجئ بدخولي إليه مع صديقاتي بمحض الصدفة وجلس إلى جانبنا. وعندما كنا نضحك كان يضحك معنا وينظر إلي بشكل مستمر وأنا استغربت في البداية نظراته المتكررة، لكنه بدا لي في الحقيقة وسيماً جداً أكثر من الشاشة حتى، وبدأت أُعجب به إلى أن جمعنا الحب.

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بطل خمسة ونص معتصم النهار وزوجته لين

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معتصم أُعجب بي قبل أن أُعجب به



هل يمكننا القول إن معتصم أحبك قبل أن تحبيه؟

لا الحب شيء والإعجاب شيء آخر. هو أُعجب بي قبل أن أُعجب به. ولكن الحب كان مشتركاً فقد أوقعني بحبه منذ المرة الأولى.

ما هي العادة التي لا تحبينها بمعتصم؟

أحياناً يتردد في اتخاذ القرار لكن مع ذلك، يتخذه بالنهاية وغالباً ما يكون صحيحاً.

حدثينا عن معتصم الزوج هل هو شخص عصبي أم هادئ؟

هو شخص هادئ بطبعه ولكن في حال حدوث خطأ أو أمر غير صائب، يكون صارماً.

لين زوجة معتصم النهار



لا أغار على معتصم أبداً



هل تنتابك الغيرة بسبب كثرة معجباته؟

أبداً لا أغار على معتصم ليس لأني لا أحبه بل من المؤكد أني أحبه كثيراً، ولكن ليس لدي شعور الغيرة عليه من المعجبات. فلدي ثقة كبيرة بنفسي عدا عن أني أعرف مكانتي في قلبه وماذا أعني بالنسبة له. ولذلك أقول إني أفرح بمعجباته وأرى نفسي سعيدة عندما أشاهد الناس يتجمعون حوله. وهذا دليل نجاحه وتعبه. فبالنهاية هو ليس غرضاً أملكه ونحن زوجان لدينا ثقة كبيرة جداً ببعضنا البعض ونحب بعضنا بدرجة كبيرة ومتفاهمان. وبالتالي من الطبيعي أن يكون لديه معجبون وأن أتعامل مع مهنته وشهرته بهذه الطريقة وخصوصاً أني أثق به وأعرف علاقتنا ومدى الصدق الذي يسكنها وبالتالي أعرف أن زوجي ليس من النوع الذي يفكر في أي شيء خارج علاقتنا.

ساندرا ابنة معتصم النهار وزوجته



معتصم مهووس بابنته



كيف غيّرت ابنتكما ساندرا (3 سنوات) حياتكما؟

هو تغيير جميل جمعنا كأسرة وانتقلت علاقتنا من حب اثنين متزوجين إلى تشكيل رابط العائلة، فمتّن علاقتنا وشكّل حالة من الالتزام الأسري. ومعتصم مهووس بابنته. ولدينا تقاليد عائلية كالاستيقاظ صباحاً والجلوس مع بعضنا البعض وحتى قبل النوم يجب أن نجلس مع بعضنا البعض.

هل ترين أن مهنته تأخذه منكم لوقت طويل وتتمنين لو أنه ليس ممثلاً؟

لا بالتأكيد، فمعتصم يستغل أي إجازة من التصوير وحتى لو ليومين أو ثلاثة ولو كان مسافراً خارج البلد، يتقصّد العودة إلى المنزل ليكون معنا. وخلال فترات الراحة يبقى معنا 24 ساعة. فهو شخص يحب العائلة جداً ولا أتمنى أن أراه إلا ممثلاً لأنه يحب مهنته وهذا طموحه وشغفه وبذل الكثير من الجهد للوصول إلى ما وصل إليه.

معتصم وزوجته على غلاف مجلة الخليج 365



معتصم لا ينزعج من التسوق معي



هل يرافقك معتصم في أوقات التسوق وهل يزعجه ذلك؟

في أغلب الأوقات نخرج مع بعضنا البعض ونتبادل الآراء ونساعد بعضنا في الاختيار وهذا أمر يحبه معتصم ولا يزعجه إطلاقاً.

هل ستكونين سعيدة إذا قام معتصم بإعداد الطعام؟

طبعاً وسعيدة جداً ولكنه لغاية الآن لم يفعلها.. (تضحك).

معتصم النهار وزوجته لين

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