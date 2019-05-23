شاهدوا ممثلة مصرية بإطلالات جريئة كشفت ملابسها الداخلية.. وهجوم ضدها

كتب امير فتحي في الخميس 23 مايو 2019 02:59 مساءً - أثارت الممثلة المصرية ياسمينة صالح جدلاً واسعاً بسبب إطلالتها الجريئة خلال شهر رمضان، لا سيما الأخيرة منها التي كشفت فيها ملابسها الداخلية.

وتعتمد صالح في إطلالتها على الجرأة الزائدة، مع تركيزها على الملابس الضيقة في الكاجوال، والفساتين المكشوفة الصدر، كما فعلت في إطلالتها الأخيرة، حيث ظهرت بفستان أسود بتصميم الكورسيه المصحوب بالقماش الشفاف من أعلى الى التنورة المتدرجة.

ومؤخرًا نشرت صالح صورة لها، مع الفنان أيمن قنديل، عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام”، أعلنت من خلالها انضمامها للمشاركة في” المسلسل العراقي الذي يحمل اسم “الرحلة 69”.

ومن مشاركتها الفنية: “خسسني شكراً” من بطولة نرمين ماهر ومدحت تيخا وإخراج وائل عبد القادر، وفي ي مسلسل “أبواب الشك” من بطولة الفنانة لقاء الخميسي وخالد سليم.

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