رانيا يوسف “تعبانة” من الصيام.. فيديو

كتب امير فتحي في الأربعاء 22 مايو 2019 06:55 صباحاً - هنأت الفنانة المصرية رانيا يوسف جمهورها بمناسبة النصف من رمضان وذلك عبر مقطع فيديو نشرته عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت رانيا يوسف، الذي ظهرت فيه ترتدى عباءة باللون الموف ومرصعة باللون الفضى، “الجو حر جدا كل سنة وانتوا طيبين.. يا ترى عاملين إيه بعد النصف الأول من رمضان.. تعبانين زي كده ولا إيه؟.. شدوا حيلكم عشان نكمل”.

وكانت رانيا يوسف قد أثارت ضجة منذ ايام بفيديو ظهرت فيه وهي ترقص بصحبة الفنانة إلهام شاهين على أنغام أغنية ” اللي باعنا خسر دلعنا” للمطرب راغب علامة ، خلال تناولها السحور بأحد الفنادق.