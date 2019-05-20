وصلة رقص لرانيا يوسف وإلهام شاهين في حفل راغب علامة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المصرية رانيا يوسف، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع «تويتر»، بفيديو جمعها بالفنانة إلهام شاهين، في حفل الفنان اللبناني راغب علامة.

وقدمت رانيا، وإلهام شاهين، وصلة رقص على نغمات أغنية “اللي باعنا خسر دلعنا”.

وكان راغب علامة، قد أحيا حفل غنائي أمس الجمعة داخل خيمة رمضانية بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور عدد كبير من النجوم، ومنهم محمد الشقنقيري، وبيومي فؤاد، وإلهام شاهين، أمير شاهين، ورانيا يوسف، والإعلامي عمرو الليثي، ودنيا عبدالعزيز، ومنة فضالي، والفنان محمد عبدالحافظ.

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كما حضرت الفنانة مي سليم وشقيقتها الفنانة ميس حمدان، والفنانة دينا، والفنانة هبة السيسي، والفنانة ياسمين كساب، والفنان خالد محمود، والفنانة رانيا يوسف، والفنان شادي محمد، و منصور الجمال، وأحمد براده، والفنانة سما المصري، والفنان محمد عبدالحافظ.

وأكد السيد حسام زكي، مالك المشروع، أن حفل الفنان اللبناني راغب علامة هو واحد من أهم الحفلات الضخمة التي ستقام في ستون ريزيدنس خلال شهر رمضان الكريم.

كما حضرت الفنانة مي سليم وشقيقتها الفنانة ميس حمدان، والفنانة دينا، والفنانة هبة السيسي، والفنانة ياسمين كساب، والفنان خالد محمود، والفنانة رانيا يوسف، والفنان شادي محمد، و منصور الجمال، وأحمد براده، والفنانة سما المصري، والفنان محمد عبدالحافظ.

وأكد السيد حسام زكي، مالك المشروع، أن حفل الفنان اللبنانب راغب علامة هو واحد من أهم الحفلات الضخمة التي ستقام في ستون ريزيدنس خلال شهر رمضان الكريم.

وأشعل الفنان اللبناني راغب علامة السهرة بتقديم باقة متنوعة من أغنياته القديمة والحديثة، ومن بينها: أغنية “اللي باعنا”، وأغنية “مبهزرش”، وأغنية “تركيني لحالي”، وأغنية “نسيني الدنيا”.