كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصطفى شعبان ينهي النزاع على الميراث بين اشقائه بـ40 مليون جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الحلقة الرابعة عشر من مسلسل "أبو جبل"، بطولته الفنان مصطفى شعبان، أجواء من الدرما والحزن، والتشويق والإثارة.

من ضمن هذه الأحداث، ذهب حسن "أبو جبل"، إلى البنك بعد بيع الشركة لوجيه حما شقيقة سعد، بـ40 مليون جنية مصر، وقام بتحول لأشقائه حقهم من الميراث الشرعي، حيث بلغ نصيب كل منهم 12 مليون جنيه.

فيما استعجب رزق الشقيق الأصغر من فعل، شقيقه حسن "أبو جبل"، وقام بالتواصل معه هاتفيًا لتقديم الشكر له، ولكنه لم يرد، ما آثار قلقله.

المسلسل تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح، ويشارك في بطولته محمد دياب، نجلاء بدر، مريم حسن، عائشة بن أحمد، رشا بن معاوية، محمود البزاوي، صلاح عبد الله.