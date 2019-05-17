ناصيف زيتون يغيّر مجرى أحداث “الهيبة” بـ”أزمة ثقة”.. إليكم التفاصيل

متابعة بتجــــــــــــرد: بعد النجاح الكبير لأغنية “مجبور” وهي شارة مسلسل “الهيبة”، حيث أصبحت من الأغاني الأكثر طلبًا للنجم ناصيف زيتون خلال حفلاته حول العالم، جمع ناصيف وشركة “ميوزك از ماي لايف” تعاون آخر مع شركة “الصباح اخوان” بأغنية خاصة بالموسم الثالث من العمل.

اجتمع كل من الطرفين للتخطيط والإتفاق على إطلاق عمل مشترك جديد، يترك انطباعًا قويًا كالعمل الأوّل، ويرافق الجزء الثالث من المسلسل. والمفاجأة جاءت من نوع آخر هذه السنة، بمناسبة إطلاق الألبوم الثالث للفنان ناصيف زيتون ضمن حملة سبّاقة، فبعد طرح أغنيتي “كرمال الله” و”ما بظن”، أطلق ناصيف أغنية “أزمة ثقة” قبيل أيام من انطلاق عرض مسلسل “الهيبة الحصاد”.

وأضيفت الأغنية الجديدة إلى المسلسل كأغنية ثانية مع “مجبور” بحيث تتماشى مع أحداث قصّة “جبل شيخ الجبل” بكلماتها التي هي من تأليف علي المولى، ألحان فضل سليمان وتوزيع عمر صبّاغ، المبدعين نفسهم الذين حملت أغنية “مجبور” توقيعهم.

تميّزت حملة “قبل الطرح، ” لـ”أزمة ثقة” بنشر صور من مشاهد بطل العمل تيم حسن مع سيرين عبد النور في “الهيبة الحصاد” مرفقة بعبارات مميزة من كلمات الأغنية.

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تجدر الإشارة إلى أن الفيديو الخاص بأغنية “أزمة ثقة” حقق 15 مليون مشاهدة حتى الآن عبر قناة ناصيف زيتون على موقع “يوتيوب” الشهير.

لمشاهدة فيديو أغنية “أزمة ثقة”: