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كتب امير فتحي في الخميس 16 مايو 2019 09:56 صباحاً - شاركت الممثلة التركية مريم أوزرلي المعروفة في العالم العربي بشخصية “السلطانة هيام” في المسلسل الشهير “حريم السلطان” بحفل إفتتاح الدورة الـ72 من مهرجان كان السينمائي.
ولفتت أوزرلي الأنظار إلى إطلالتها التي بدت جريئة حيث ارتدت فُستانًا من دون أكمام باللون الأزرق الفاتح، جاء من قماش الشيفون الذي كشف بشكل واضح عن معالم جسدها ولاسيما مؤخرتها.
ونشرت صور لإطلالتها هذه عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي والتي تفاعل معها عدد كبير من المتابعين، وكان لافتاً في بعض التعليقات تشبيه إطلالتها هذه لإطلالة الممثلة المصرية رانيا يوسف في مهرجان القاهرة السينمائي والتي أثارت ضدها موجة كبيرة من الإنتقادات لجرأتها.
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#aboutlastnight Opening Ceremony 72.Cannes Filmfestival
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كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا مريم أوزرلي تكشف عن مؤخرتها على السجادة الحمراء لمهرجان كان.. والمتابعين يشبهون اطلالتها بإطلالة رانيا يوسف ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.