بعد أزمة “بطانة” رانيا يوسف.. مريم أوزرلي بفستان “بدون بطانة” في كان

نشرت النجمة التركية مريم أوزرلي عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديو “إنستقرام”، إطلالتها الجديدة التي ظهرت بها في حفل افتتاح مهرجان “كان” السينمائي، والذي انطلقت فعاليات دورته الجديدة مساء أمس الثلاثاء وظهرت “مريم” بإطلالة جريئة أثارت جدلا واسعًا، حيث ارتدت فستان شفاف “دون بطانة” باللون السماوي المائل للفضي، يكشف عن تفاصيل جسدها وأعادت إطلالة “مريم” إلى الأذهان، مشهد النجمة المصرية رانيا يوسف والتي ظهرت بإطلالة جريئة تشبه ما ظهرت به “مريم”، ضمن حفل ختام مهرجان القاهره السينمائي الدولي في دورته الـ40.

يشار إلى أن افتتاح الدورة الـ72 لمهرجان كان السينمائي، انطلقت مساء الثلاثاء بمشاركة 21 فيلمًا، في المسابقة الرسمية التي تستمر حتى يوم 25 مايو الجاري، وعُرض في الافتتاح فيلم “موتى لا يموتون” للمخرج الأمريكي جيم جارموش.