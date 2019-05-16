شاهد.. تصرف غريب لريم البارودي أمام الكاميرا فور سماعها اسم أحمد سعد

كتب امير فتحي في الخميس 16 مايو 2019 12:56 صباحاً - أحدثت الفنانة ريم البارودي ضجة فور تداول مقطع لها من إحدى المناسبات، كشف عن ردة فعلها بعد توجيه سؤالاً لها يخص تصريحات زوجها السابق أحمد سعد في حقها، ريم أجابت على أسئلة الصحفية بشكل طبيعي، التي جاءت في نطاق دورها في مسلسل “قيد عائلي”، https://cdn00.vidyomani.com/c/7/6/6/3hzabwud37e9/index.htmlوطقوسها في شهر رمضان الكريم، وعندما جائت اللحظة وسألتها عن رأيها في تصريحات طليقها أحمد سعد، غادرت مكانها غير مبالية بالكاميرا مع إشارتها بـ “لا”، أي أنها لن تجيب على هذا الأمر، البارودي وضحت مؤخراً أنها لن تتحدث مرة أخرى عن تجربة زواجها من أحمد سعد في وسائل الإعلام، معللة قرارها بأن هذه الزيجة أضاعت الكثير من وقتها وعرقلت مشوارها الفني، إلا أنها أخلت بالالتزام عندما أطلق طليقها عدة تصريحات ضدها خلال ظهوره في برنامج “شيخ الحارة”.
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