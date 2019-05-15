قصي خولي لـ نادين نسيب نجيم: “ما كان معي وقت… قريبا بعوّضلك!”

متابعة بتجـــــــــرد: شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل “خمسة ونص” على أحداث مشوّقة ومفاجئة. ومنها زفاف الطبيبة “بيان نجم الدين” (النجمة نادين نسيب نجيم) من حبيبها “غمار الغانم” (النجم السوري قصي خولي).

وغرّدت نجيم في الساعات الأخيرة عبر حسابها على “تويتر”، قائلةً: “فخامة العرس يلّي عملتلي ياه يا غِمار، حلللللم، قتِلللل”. وجاء الردّ من خولي، فكتب عبر “تويتر”: “منستاهل الأهم والأفخم اكيد بس ما كان معي وقت كتير للأسف دكتورة بيان نجم الدين قريبا بعوضلك ياه”.

وانتشرت صورًا من زفاف بيان وغمار عبر مواقع التواصل الإجتماعي حيث تناقلها الجمهور بشكل واسع.

مسلسل “خمسة ونص” من بطولة النجوم نادين نسيب نجيم، قصي خولي ومعتصم النهار كما ويشارك فيه عدد من النجوم من لبنان وسوريا، وهو من تأليف إيمان السعيد، إخراج فيليب أسمر وإنتاج شركة “صبّاح أخوان”، أمّا شارة العمل فتغنيها بصوتها النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب.