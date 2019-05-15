كاظم الساهر نجم أقوى حفلات تركيا في ليلتين متتاليتين

متابعة بتجـــــــــــرد: يحيي النجم العراقي كاظم الساهر، لأوّل مرّة في مسيرته الفنية حفلين غنائيين في تركيا.
ومن المقرر أن يلتقي الساهر الجمهور والجاليات العربية في تركيا ليلتي 12 و13 آب/أغسطس المقبل وذلك في Halic Kongre Merkezi بالعاصمة اسطنبول حيث سيقدّم باقة من أجمل أغنيات أرشيفه الفني الحافل بالنجاحات.
وقد أعلن كاظم الساهر عن السهرتين من خلال صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي.
على صعيد آخر، يواصل كاظم الساهر العمل على ألبومه الغنائي الجديد والمقرر إطلاقه قريبًا.
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