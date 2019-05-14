بإطلالة رمضانية.. سيمون تتألق في أحدث جلسة تصوير

تألقت النجمة سيمون في أحدث جلسة تصوير لها، حيث نشرت صور إطلالتها الرمضانية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، و علقت عليهم كاتبة: "رمضان كريم".

يذكر أن الفنانة سيمون شاركت مؤخراٌ في مسلسل "قيد عائلي"، و هو بطولة كل من ميرفت أمين،

عزت العلايلي، بوسي، محمد نجاتي، منة فضالي، محمد محمود عبد العزيز، هدى، نبيل نور الدين، ياسمين نيازي، عمر الشناوي، كريم عبد الخالق، محمد سلامة، هشام المليجي، هالة فاخر، محمد رياض، إنعام سالوسة، خالد سرحان،كنزي هشام، نضال الشافعي، أحمد التهامي، ميرنا وليد، صلاح عبد الله، محمد عز، كارولين عزمي، شريف رواش، إيهاب فهمي، عبد الفتاح فرج الله، ميرهان حسين، رامي وحيد، أمير هاني، صبري فواز، دينا فؤاد، مهند حسني، محمود فارس، زينب عبد الوهاب، ريم البارودي، دنيا، و المسلسل من تأليف محمد رجاء، و ميشيل نبيل، و إخراج تامر حمزة.