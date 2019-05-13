محمد هنيدى ينعي الطفلة دانة القحطاني

نعى الفنان محمد هنيدي، الطفلة السعودية دانة القحطاني، التي توفت صباح اليوم الاثنين بعد إصابتها بنوبة قلبية. وغرد هنيدي، عبر حسابه على تويتر قائلا: ” البقاء لله وانا لله وانا اليه راجعون .. ربنا يصبر اهلها ويعينهم ويرحمها كانت سبب في ابتسامة ناس كتير”.

وكان قد أعلن والد الطفلة دانة القحطاني، اليوم الاثنين، عن وفاة ابنته بنوبة قلبية مفاجئة، فيما نعاها آلاف المغردين على هاشتاق “#وفاة دانة القحطاني”.

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