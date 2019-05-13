شاهد: أبطال “شباب البومب 8” يحتفلون بفريق الاتحاد.. والجمهور يتفاعل

حظيت الحلقة السابعة من مسلسل “شباب البومب 8” الذي يعرض على “روتانا خليجية”، بعد آذان المغرب، بتوقيت السعودية، بتفاعل واسع خلف الشاشات وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة أنها كانت رياضية بإمتياز، حملت عنوان “ليالي الفار”، وجسّد أبطال العمل “عامر” (فيصل العيسى)، و”كفتة” (سلمان المقيطيب)، و”ياسر” (محمد الدوسري)، و”شوكش” (مهند الجميلي) وغيرهم، تفاعلهم مع مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الذي يحظي بتنافس كبير بين أنديته، وظهر عامر وهو يشجع الهلال، بينما كان ياسر يشجع النصر، وعبد العزيز برناوي يشجع الأهلي، وشوكش للاتحاد، والمنافسة محتدمة بين الجميع لدفاع كل عن ناديه في الإستراحة التي كانوا يجتمعون فيها لمتابعة المباريات.

كما أظهرت الحلقة مجموعة من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، مثل مباراة الهلال والنصر، والاتحاد والنصر، والفتح والاتحاد، متطرقين إلى موضوع الـ VAR، الذي تم تطبيقه في المباريات، وكثيرًا ما ألغى قرارات الحكام، وفي نهاية الحلقة احتفل الجميع ببقاء الاتحاد في الدرجة الممتازة للدوري، وخاصة أنه عانى هذا الموسم كثيرًا، ومرّ بظروف صعبة، لولا أنه في المباريات الأخيرة عاد إلى سكة الإنتصارات وذهب بعيدًا عن منطقة الهبوط، حيث توجه عامر وياسر وكفتة وعبد العزيز إلى شوكش لتهنئته والاحتفال معه، مرددين الهتافات والأغاني المتعلقة بـ”العميد”، في جو من الروح الرياضية المميزة.

وتفاعل الجمهور عبر تويتر، بالحلقة السابعة من المسلسل، حيث كتب أحد الأشخاص: “حلقة ممتازة إستمرو ف الإبداع… الله يوفقكم كلنا.. واحد”، وأضاف آخر: “صراحة ما توقعت يطلعون مباراة الإتحاد والفتح بس حلقة من أفضل حلقات شباب البومب”، وكتب ثالث: “أجمل مسلسل قد اشتهر في الخليج العربي #شباب_البومب وحلقاتكم رائعة إلى الأمام وبتوفيق.. تحياتي لك يابو عيسى”، وكذلك: “حلقة جميلة فعلاً الاتحاد له تقدير خاص، شكراً شباب البومب وإهتفو وحيو الأتي وصل” كما احتفل أحد المتابعين على طريقته وكتب: “وقسم بالله كما توقعت أنتم الوحيدين في الساحة الأقوى والأمثل والأجدر وبدون منافسين لكم استمروا استمروا بارك الله فيكم حلقة اليوم خرافية صدق حلقة هزت فينا مشاعرنا للاتحاد وبردت قلوبنا في اللجان وكلنا أخوة يا جماهير الأندية وشكرا لكم”.