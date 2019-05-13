شاهد.. أحمد عز يهنئ محمد صلاح بعد فوزه بالحذاء الذهبي

حرص الفنان أحمد عز، على تهنئة لاعب كرة القدم المصري محمد صلاح بعد فوزه بالحذاء الذهبي للدوري الإنجليزي، وذلك من خلال حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات

الشهير "إنستجرام".نشر "عز" عبر حسابه صورة لصلاح برفقة ابنته مكة، وهو ممسك بالحذاء الذهبي الذي فاز به للمرة الثانية على التوالي، وعلقعلى الصورة قائلا: "ألف مبروك يا فخر العرب.. الملك محمد صلاح".



يذكر أن محمد صلاح تقاسم الحذاء الذهبي للدوري الإنجليزي مع كل من: ساديو ماني نجم ليفربول، وبيير إيمريك أوباميانج، نجم أرسنال، بعدما سجل كل منهم 22 هدفا.