هاندا أرتشيل وشاتاي أولوسوي يتصدّران قائمة أجمل النجوم في العالم

ضمن قائمة أجمل رجل وامرأة في العالم، التي أطلقها موقع عالمي، حلّ النجوم الأتراك في مراتب متقدّمة، إذ تصدّرت هاندا أرتشيل في قائمة النساء الأجمل، بينما حلّ شاتاي أولوسوي في المرتبة السادسة في قائمة الرجال الأوسم في العالم.

وجاءت المراتب على الشكل التالي:

هاندا ارتشيل احتلت المرتبة الأولى في قائمة أجمل 100 امرأة في العالم في 2019

عايشة توران تحتل المرتبة 97 في قائمة أجمل 100 امرأة في العالم في 2019

التشين سانجو تحتل المرتبة 94 في قائمة أجمل 100 امرأة في العالم في 2019

فهرية افجان تحتل المرتبة 36 في قائمة أجمل 100 امرأة في العالم في 2019

Advertisements

شاتاي اولوسوي يحتل المرتبة 6 في قائمة أوسم 100 رجل في العالم في 2019

تشاغلار ارطغرل يحتل المرتبة 85 في قائمة أوسم 100 رجل في العالم في 2019

جان يامان يحتل المرتبة 71 في قائمة أوسم 100 رجل في العالم في 2019

كرم بورسين يحتل المرتبة 65 في قائمة أوسم 100 رجل في العالم في 2019

باريش اردوتش يحتل المرتبة 43 في قائمة أوسم 100 رجل في العالم في 2019

كيفانش تاتليتوغ يحتل المرتبة 38 في قائمة أوسم 100 رجل في العالم في